“La vita che passa…”. Dal letto di ospedale, in lacrime, l’annuncio del cantante italiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Attilio Fontana in ospedale. “Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà..ma ho un motore che deve cantare e qui più si sale più forte si va..”. Dopo le esperienze televisive, da “Tale e Quale” a “Pequenos Gigantes”, e teatrali, con “Vacanze Romane” con Serena Autieri, l’attore e cantante è stato protagonista di due spettacoli teatrali. Uno di questi, per la prima volta, con Clizia Fornasier, suo grande amore e madre dei loro due figli. Poi lo stop forzato, con annuncio in cui il cantante si mostra in lacrime da un letto di ospedale, con il camice e la cuffia sterile. Lo stop forzato è per motivi di salute, ma l’artista non ha spiegato i dettagli. Attilio Fontana in ospedale: la foto in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) Attilio Fontana in. “Ogni giorno lache passa è una linea che scorre, un disegno a metà..ma ho un motore che deve cantare e qui più si sale più forte si va..”. Dopo le esperienze televisive, da “Tale e Quale” a “Pequenos Gigantes”, e teatrali, con “Vacanze Romane” con Serena Autieri, l’attore eè stato protagonista di due spettacoli teatrali. Uno di questi, per la prima volta, con Clizia Fornasier, suo grande amore e madre dei loro due figli. Poi lo stop forzato, con annuncio in cui ilsi mostra inda undi, con il camice e la cuffia sterile. Lo stop forzato è per motivi di salute, ma l’artista non ha spiegato i dettagli. Attilio Fontana in: la foto in ...

matteosalvinimi : Due anni fa veniva inaugurato il nuovo ponte di Genova, simbolo di rinascita di una città che ha sofferto troppo. I… - pdnetwork : Il 3 agosto 1987 nasceva Valeria Solesin, vittima del Bataclan. Ricercatrice alla Sorbona, cittadina europea, esemp… - enpaonlus : Una firma in difesa dell’ecosistema delle spiagge. Una firma per il territorio e gli equilibri che ne garantiscono… - francesca9dan : @Carlino_Modena NOI V_V SIAMO UNA FORZA DI LOTTA NON VIOLENTA FORMATA DA ESSERI UMANI IMPAVIDI E CONSAPEVOLI DI ESS… - manxuacm : Piuttosto che regalare milioni ad un pippone come #Wijnaldum mi tengo Pobega tutta la vita. -