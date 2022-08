La visita di Pelosi non è la vera ragione delle tensioni su Taiwan (Di giovedì 4 agosto 2022) A Pechino le mosse degli Stati Uniti sembrano più una provocazione che una forma di sostegno all’isola. Xi Jinping teme di perdere credibilità all’interno del partito, e per questo potrebbe pensare a un’escalation militare. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 4 agosto 2022) A Pechino le mosse degli Stati Uniti sembrano più una provocazione che una forma di sostegno all’isola. Xi Jinping teme di perdere credibilità all’interno del partito, e per questo potrebbe pensare a un’escalation militare. Leggi

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - Agenzia_Ansa : La Cina dà il via alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan. Taipei: 'Preparati alla guerra… - fscodeleo : RT @AffInt: Nancy Pelosi prosegue la sua missione in Asia, ma la visita a Taipei resterà nella storia. #Taiwan: la fine dell'ambiguità Usa?… - Albus961 : RT @ultimenotizie: La #Cina ha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia), alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a #Taiwa… -