La tre giorni di ‘Riverberi’ a Castelpoto | c’è ‘Stuoni’ con mostre | concerti | installazioni

La tre giorni di 'Riverberi' a Castelpoto: c'è 'S(t)uoni' con mostre, concerti, installazioni (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDopo un lungo peregrinare Riverberi si ferma per ben tre giorni a Castelpoto con un weekend denso di appuntamenti. Nel Comune capofila la rassegna ideata e diretta da Luca Aquino s'intreccia con la programmazione di "S(t)uoni" per dar vita a concerti, mostre, allestimenti, installazioni, incontri con autori, aperitivi e degustazioni: l'offerta è completa e variegata e la cittadina pronta ad accogliere la carovana di appassionati al seguito. Domani si parte alle 21.00 con la presentazione del progetto di riqualificazione del borgo antico di Castelpoto finanziato dal Ministero della Cultura a valere su fondi del PNRR, nell'ambito di una tavola rotonda, cui interverranno il sindaco della cittadina Vito Fusco, il preside dell'Istituto "Padre Isaia Columbro" ...

