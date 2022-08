La Terra gira troppo velocemente | cosa sta succedendo

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il nostro Pianeta ha fatto registrare la rotazione terrestre più veloce di sempre: 1,59 millisecondi in meno rispetto al normale. Eccosignifica e le possibili cause

GiGhi50 : La Terra gira più veloce del solito e può essere un problema - CatelliRossella : La Terra gira più veloce del solito e può essere un problema - paravani_g : La Terra gira più veloce del solito e può essere un problema - sonoViolet : RT @klaatu29: Starà cercando di liberarsi di noi sparandoci nello spazio. C'è da capirla. - klaatu29 : Starà cercando di liberarsi di noi sparandoci nello spazio. C'è da capirla. -

...Bar Il Maggiore QUESTO È UN GIORNO SPECIALE Incontro con l'autrice Rossella Köhler Dallaai ... Sabato 6 agosto Ore 10.30, Parco di Villa Maioni POTI POTI presentaGiramondo... in bicicletta! ...... sisempre da qualche altra parte. È indecente vivere in un Paese dove chi lavora subisce ... di calpestare, come ha fatto la nostraed i nostri valori' . Ascolta l'articolo - A Decrease font ...Il 29 giugno 2022, la Terra ha registrato il suo giorno più corto dalle misurazioni della velocità di rotazione in ore atomiche. Questo viene da un ...