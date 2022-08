La strage dell’Italicus | la paura del golpe

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022) Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 l’Italia conosceva uno dei momenti più drammatici degli anni di piombo: la, un attentato dinamitardo di matrice neofascista verificatosi, appunto, nei confronti dei passeggeri del treno Italicus. Ordine Nero, rivendicatore dei molteplici attentati susseguitisi in quel periodo, porta a termine talenella fase finale della strategia di destabilizzazione del Paese. Il computo totale sarà di 12 morti, 48 feriti e una, quella del, sempre più dilagante. Lae la strategia neofascista di Ordine Nero Credits: CollettivaQuella del 4 agosto 1974 resterà per sempre una data difficile da dimenticare. L’episodio colpirà in tutta la sua drammaticità il popolo italiano, ...