La star del basket Usa riceve la maxi-condanna in Russia: la sentenza agghiacciante (Di giovedì 4 agosto 2022) Una sentenza «inaccettabile». Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito la condanna a 9 anni per narcotraffico di Brittney Griner, la star del basket arrestata lo scorso 17 febbraio a Mosca dopo essere scesa da un aereo con in valigia alcune fiale di olio di cannabis. La rapida conclusione del processo è però funzionale allo scambio di prigionieri che Mosca e Washington stanno discutendo. Griner e l'ex militare Paul Wehlan potrebbero infatti tornare negli Stati Uniti a condizione del rimpatrio del trafficante d'armi russo Viktor Bout, incarcerato negli Stati Uniti. Lo scambio non poteva però essere attuato prima dell'emissione di un verdetto per Griner, che si è dichiarata colpevole ma ha affermato che non intendeva infrangere la legge o utilizzare la sostanza vietata in Russia. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) Una«inaccettabile». Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito laa 9 anni per narcotraffico di Brittney Griner, ladelarrestata lo scorso 17 febbraio a Mosca dopo essere scesa da un aereo con in valigia alcune fiale di olio di cannabis. La rapida conclusione del processo è però funzionale allo scambio di prigionieri che Mosca e Washington stanno discutendo. Griner e l'ex militare Paul Wehlan potrebbero infatti tornare negli Stati Uniti a condizione del rimpatrio del trafficante d'armi russo Viktor Bout, incarcerato negli Stati Uniti. Lo scambio non poteva però essere attuato prima dell'emissione di un verdetto per Griner, che si è dichiarata colpevole ma ha affermato che non intendeva infrangere la legge o utilizzare la sostanza vietata in. ...

