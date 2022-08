La spiritualità del Tibet attraverso lo sguardo del maestro cinese Han Yuchen, Palazzo Bonaparte a Roma (Di giovedì 4 agosto 2022) 1 Sul lago Ranwu-Han Yuchan – IB S Basic CopyrightRoma – Nelle sale del secondo piano del meraviglioso Palazzo Bonaparte di Roma sarà possibile lasciarsi affascinare, fino al 4 settembre 2022, dalle atmosfere rarefatte e mistiche di un mondo, quello Tibetano, in cui il contatto con la natura e le difficili condizioni ambientali stimolano la popolazione, prevalentemente nomade, ad avere un rapporto più diretto, più intenso con quella parte spirituale che nella società occidentale è spesso dimenticata. Han Yuchen con le sue tele di grandi dimensioni svela al visitatore la semplicità, la spontaneità e l’attitudine a resistere alle avversità e alle intemperie di un popolo che fa del misticismo, della devozione al suo Buddha, una delle basi dell’esistenza; il tratto pittorico del ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 4 agosto 2022) 1 Sul lago Ranwu-Han Yuchan – IB S Basic Copyright– Nelle sale del secondo piano del meravigliosodisarà possibile lasciarsi affascinare, fino al 4 settembre 2022, dalle atmosfere rarefatte e mistiche di un mondo, quelloano, in cui il contatto con la natura e le difficili condizioni ambientali stimolano la popolazione, prevalentemente nomade, ad avere un rapporto più diretto, più intenso con quella parte spirituale che nella società occidentale è spesso dimenticata. Hancon le sue tele di grandi dimensioni svela al visitatore la semplicità, la spontaneità e l’attitudine a resistere alle avversità e alle intemperie di un popolo che fa del misticismo, della devozione al suo Buddha, una delle basi dell’esistenza; il tratto pittorico del ...

