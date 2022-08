La Serie A lancia il bando per gli highlights a Sky (Di giovedì 4 agosto 2022) La Lega Serie A lancia il bando per gli highlights a pagamento per le prossime due stagioni. Si tratta di un bando da 6 milioni a stagione che riguarderà da vicino Sky, considerando che attualmente non può trasmettere gli highlights delle 7 gare di Serie A a giornata che manda in onda Dazn in esclusiva. Nell’estate 2021 gli highlights pay di quegli eventi non era stato messo al bando da parte della Lega Serie A, dopo una votazione da parte dell’assemblea. Anche perché c’è la necessità di ricevere il via libera di Dazn per poterli mettere in vendita. Ora che, con l’accordo con Sky in dirittura d’arrivo, è giunto l’ok di Dazn, la Lega Serie A ha così pubblicato il bando L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022) La Legailper glia pagamento per le prossime due stagioni. Si tratta di unda 6 milioni a stagione che riguarderà da vicino Sky, considerando che attualmente non può trasmettere glidelle 7 gare diA a giornata che manda in onda Dazn in esclusiva. Nell’estate 2021 glipay di quegli eventi non era stato messo alda parte della LegaA, dopo una votazione da parte dell’assemblea. Anche perché c’è la necessità di ricevere il via libera di Dazn per poterli mettere in vendita. Ora che, con l’accordo con Sky in dirittura d’arrivo, è giunto l’ok di Dazn, la LegaA ha così pubblicato ilL'articolo ...

