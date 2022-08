La Russia stato canaglia? L’opzione più scomoda per Biden e Blinken (Di giovedì 4 agosto 2022) Un possibile ritorno alla “moda” di Stati canaglia e assi del male per Washington: mercoledì scorso il Senato degli Stati Uniti ha approvato all’unanimità una risoluzione non vincolante che chiede al Segretario di stato Antony Blinken di designare la Russia come stato “sponsor del terrorismo” per le azioni in Cecenia, Georgia, Siria e Ucraina che InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 4 agosto 2022) Un possibile ritorno alla “moda” di Statie assi del male per Washington: mercoledì scorso il Senato degli Stati Uniti ha approvato all’unanimità una risoluzione non vincolante che chiede al Segretario diAntonydi designare lacome“sponsor del terrorismo” per le azioni in Cecenia, Georgia, Siria e Ucraina che InsideOver.

