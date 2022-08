La Russia ora si vuole divertire (Di giovedì 4 agosto 2022) A Mosca stanno avendo un ottimo successo i «parchi a tema». E a gestire i progetti più ambiziosi, c’è un decisivo apporto italiano. Mentre l’Occidente vive l’affannosa ricerca di gas e materie prime, il Cremlino si tuffa vertiginosamente nel business delle montagne russe che, scherzo del destino, a Mosca si chiamano amerikànskije gòrki, ovvero «montagne americane». A dispetto delle restrizioni avviate dopo l’invasione dell’Ucraina, l’investimento sui parchi a tema sta infatti funzionando da volano per l’economia domestica e fa da apripista per futuri investimenti post bellici nel settore. La prima struttura realizzata nella capitale russa si chiama DreamIsland ed è stata inaugurata dallo stesso Vladimir Putin il 29 febbraio 2020 nella pianura di Nagatinsky, a quattro fermate di metro dal centro città. Questa imponente Isola dei sogni è un incrocio tra Disneyland e Las Vegas. In riva ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 agosto 2022) A Mosca stanno avendo un ottimo successo i «parchi a tema». E a gestire i progetti più ambiziosi, c’è un decisivo apporto italiano. Mentre l’Occidente vive l’affannosa ricerca di gas e materie prime, il Cremlino si tuffa vertiginosamente nel business delle montagne russe che, scherzo del destino, a Mosca si chiamano amerikànskije gòrki, ovvero «montagne americane». A dispetto delle restrizioni avviate dopo l’invasione dell’Ucraina, l’investimento sui parchi a tema sta infatti funzionando da volano per l’economia domestica e fa da apripista per futuri investimenti post bellici nel settore. La prima struttura realizzata nella capitale russa si chiama DreamIsland ed è stata inaugurata dallo stesso Vladimir Putin il 29 febbraio 2020 nella pianura di Nagatinsky, a quattro fermate di metro dal centro città. Questa imponente Isola dei sogni è un incrocio tra Disneyland e Las Vegas. In riva ...

