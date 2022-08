La risposta di Pechino agli Usa: così la Cina può stritolare Taiwan (Di giovedì 4 agosto 2022) Niente invasioni o sbarchi. Chi si aspettava che la Cina potesse reagire brutalmente alla visita di Nancy Pelosi a Taiwan era fuori strada. Attenzione però, perché Pechino ha trasformato gli avvertimenti lanciati nei giorni precedenti all’indirizzo degli Stati Uniti in esercitazioni militari senza precedenti, con tanto di lancio di “proiettili di precisione” verso l’isola. Guai, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 4 agosto 2022) Niente invasioni o sbarchi. Chi si aspettava che lapotesse reagire brutalmente alla visita di Nancy Pelosi aera fuori strada. Attenzione però, perchéha trasformato gli avvertimenti lanciati nei giorni precedenti all’indirizzo degli Stati Uniti in esercitazioni militari senza precedenti, con tanto di lancio di “proiettili di precisione” verso l’isola. Guai, InsideOver.

