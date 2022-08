(Di giovedì 4 agosto 2022) Dall’addio definitivo alladi: la situazionecrea tanti punti interrogativi sul mercatorimarrà attualmente all’Atalanta. Una situazione tantoquanto incoerente analizzando sia le entrate di mercato che le scelte tecniche di Gian Piero. La domanda sorge spontanea: cosa sta succedendo? Inizialmente il ragazzo era stato non solo esplicitamente messo sul mercato dal mister, ma anche completamente accantonato quando si trattava di fare ulteriori test, dando alla società il via libera anche per Lookman. Nel frattempo il Toro riesce praticamente ad acquistare il russo, ma all’ultimo momentodecidemente di trattenerlo: perché tenere un giocatore che aha ...

Calcio News 24

ORE 16.10 - Segnale sulladi Cristiano Ronaldo al Manchester United: il portoghese è ... fissate per domani le visite mediche die Lazaro. ORE 14.15 - Per seguirci in diretta TUTTI ...DALLA PANCA - In dubbio ci sono anche ladell'uomo del mercato Giovanni Sartori e di ... Muriel non convince più, così come, più volte con i bagagli in mano, poi c'è Pessina che ... La permanenza di Miranchuk a Bergamo e la decisione (strana) di Gasperini