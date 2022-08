"La nostra maledizione su Salvini": il delirio de La Rappresentante di Lista (Di giovedì 4 agosto 2022) Gli artisti rimproverano Salvini per aver utilizzato il loro brano "Ciao Ciao" in un comizio: "La nostra maledizione sta per abbattersi su di te..." Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) Gli artisti rimproveranoper aver utilizzato il loro brano "Ciao Ciao" in un comizio: "Lasta per abbattersi su di te..."

