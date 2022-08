(Di giovedì 4 agosto 2022) Premette e ribadisce di non voler “fare l’incendiario”, ma ogni parola pronunciata nel corso della conferenza stampa andata in scena ieri alla Camere dei deputati lo smentisce. E così il senatore Gianluigi, alle prese con una difficile raccolta firme per poter candidare la propria lista – di cuientrati a far parte anche Nunzia Schilirò e Stefano Puzzer -, lancia un “avviso” direttamente al Presidente della Repubblica annunciando anche la propria partecipazione a eventuali manifestazioni diin piazza. E lo fa tirando in ballo anche lese la prende con Mattarella eil “” Nel corso della conferenza stampa alla Camera per annunciare la creazione di una coalizione tra ItalExit e ...

RosaniFlavia : RT @AStramezzi: Sul fango che viene buttato su Paragone… QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE ? PARAGONE: 'ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL… - MassimoBiondi5 : Paragone minaccia Mattarella di portare 'il suo popolo' in piazza se non riuscirà a presentare la lista. La lista d… - neXtquotidiano : La minaccia di #Paragone: “Vedremo se le forze dell’ordine sono ancora capaci di tenere il dissenso” | VIDEO - TommyBrain : QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE ? PARAGONE: ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE ' - TommyBrain : QUANDO LA7 MISE DRAGHI ALLE STRETTE ? PARAGONE: ABBIAMO VISTO LA MINACCIA DI QUEL POTERE ' -

Open

La raccolta firme nel mese di agosto fa innervosire Gianluigi, costretto a questo necessario passaggio visto che è la prima volta che si candida con ItalExit. 'Raccogliere 750 - 1000 firme ad agosto significa voler eliminare le forze anti sistema. Ma ......di dominio su quell'isola - ancora una! - vede quel proposito come un dito in un occhio e... Non ricorrono nemmeno da lontano i presupposti per azzardare untra la gestione dell'... Elezioni, Paragone minaccia: «Mattarella intervenga sulle firme o la piazza esploderà» 03 agosto 2022 a. a. a. La raccolta firme nel mese di agosto fa innervosire Gianluigi Paragone, costretto a questo necessario passaggio visto che è la prima volta che si candida con ItalExit. E ancora ...Ma il dissenso, se non trova spazio in Parlamento, esploderà in piazza. «Raccogliere 750-1000 firme ad agosto significa voler eliminare le forze anti sistema. Gianluigi Paragone va all’attacco e chiam ...