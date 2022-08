La Mante serie francese in arrivo su Canale 5: trama e anticipazioni (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ Davidemaggio.it ad anticipare l’arrivo su Canale 5 di una nuova serie tv. Dopo il flop de La strada del silenzio, serie greca che proprio il pubblico italiano non ha digerito ( l’ultima puntata è stata vista da meno di 1 milione di spettatori), sta per arrivare La Mante, una serie francese che è già disponibile anche su Netflix. A distanza di cinque anni dalla sua uscita in Francia, La Mante è andata infatti in onda in prima serata nel 2017, la mini-serie thriller francese di sei episodi starebbe per arrivare su Canale 5. La Mante, dovrebbe debuttare nell’ultima settimana di agosto o nella prima di settembre nel prime time di Canale 5. La serie ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ Davidemaggio.it ad anticipare l’su5 di una nuovatv. Dopo il flop de La strada del silenzio,greca che proprio il pubblico italiano non ha digerito ( l’ultima puntata è stata vista da meno di 1 milione di spettatori), sta per arrivare La, unache è già disponibile anche su Netflix. A distanza di cinque anni dalla sua uscita in Francia, Laè andata infatti in onda in prima serata nel 2017, la mini-thrillerdi sei episodi starebbe per arrivare su5. La, dovrebbe debuttare nell’ultima settimana di agosto o nella prima di settembre nel prime time di5. Laha ...

