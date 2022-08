La mamma di Chiara Ferragni che meraviglia a 60 anni, le foto in bikini (Di giovedì 4 agosto 2022) Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, è un vero spettacolo, in bikini a 60 anni mostra una forma fisica da fare invidia alle più giovani. Forte la somiglianza con la figlia, questo è quasi scontato ma non il resto. In vacanza in Sardegna la mamma della Ferragni si sta godendo il relax totale, distante da tutti. Spesso si occupa anche dei suoi nipoti ma in questi giorni c’è solo il riposo, ci sono in bagni in piscina, il sole sulla spiaggia. bikini e costumi interi, abiti da sfoggiare di sera, tutti evidenziano la cura del suo corpo. Look glamour e sensuali e mentre Chiara e Fedez con i bambini solo a Ibiza, Marina Di Guardo si scatena con i post che parlano solo di lei e delle sue vacanze. Ha compiuto 60 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 agosto 2022) Marina Di Guardo, ladi, è un vero spettacolo, ina 60mostra una forma fisica da fare invidia alle più giovani. Forte la somiglianza con la figlia, questo è quasi scontato ma non il resto. In vacanza in Sardegna ladellasi sta godendo il relax totale, distante da tutti. Spesso si occupa anche dei suoi nipoti ma in questi giorni c’è solo il riposo, ci sono in bagni in piscina, il sole sulla spiaggia.e costumi interi, abiti da sfoggiare di sera, tutti evidenziano la cura del suo corpo. Look glamour e sensuali e mentree Fedez con i bambini solo a Ibiza, Marina Di Guardo si scatena con i post che parlano solo di lei e delle sue vacanze. Ha compiuto 60 ...

