La Juventus insiste per Mertens: arriva la risposta del belga (Di giovedì 4 agosto 2022) Dries Mertens, svincolatosi ufficialmente dal Napoli, è in cerca di una nuova squadra. Negli scorsi giorni molti club, tra cui il Galatasaray, sono stati accostati a lui, ma l'offerta che ha generato più scalpore, soprattutto tra i tifosi napoletani, è stata quella della Juventus. Dries Mertens (FOTO – Getty Images) Il club bianconero, nei giorni scorsi, aveva avanzato la prima offerta all'entourage del calciatore belga, rispedita al mittente con un secco no. La dirigenza bianconera però, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, non sembra intenzionata a desistere e avrebbe proposto al calciatore un nuovo contratto biennale. Ma il belga non ha cambiato idea: anche questa volta, Mertens avrebbe rifiutato l'offerta.

