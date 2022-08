La famosa attrice spiazza tutti | “Non ho abbastanza soldi per tirare avanti”

(Di giovedì 4 agosto 2022) Un’ormai da diversi mesi sulla cresta dell’onda fa delle rivelazioni agghiaccianti sul suo stipendio ad Hollywood: da non credere… Chi ha detto che il mestiere dell’attore è sempre proficuo e ben remunerato? Probabilmente starete pensando che questo accade se lo si fa ad altissimi livelli è un conto… ebbene, non sempre è esattamente così. L'articolo NewNotizie.it.

birdeyeviewed : RT @Aurelia_S_93: La mia più grande scoperta di quest'anno è stata #TubaBüyüküstün ?? Seppur giovanissima ha alle spalle 20anni di carriera.… - Sbechemia2 : Il 3 agosto 1983 ci lasciava la meravigliosa Carolyn Jones, attrice statunitense resa immortale per la sua interpre… - emma15140291 : RT @Aurelia_S_93: La mia più grande scoperta di quest'anno è stata #TubaBüyüküstün ?? Seppur giovanissima ha alle spalle 20anni di carriera.… - TolkienItalia : #ricorrenzedellaterradimezzo Tanti auguri a Evangeline Lilly, che oggi compie 43 anni! L’attrice canadese è divent… - ouakil_rabia : RT @melis_nicoletta: Ops?? l'attrice talentuosa più famosa degli ultimi anni, con più riconoscimenti e premi.?? Giusto per ricordare a chi ha… -

Ecco cosa ha rivelato l'sui suoi guadagni a Hollywood... Ebbene sì, l'intervista della giovane Sydney Sweeney ha capovolto del tutto le certezze della gente in merito ai guadagni degli ...... che l'ha definita fenomenale e il presidente della società che gestisce l'eredità dell': "...di baseball Joe DiMaggio che già l'anno successivo mal sopporta il clamore suscitato dalla...Un'attrice ormai da diversi mesi sulla cresta dell'onda fa delle rivelazioni agghiaccianti sul suo stipendio ad Hollywood: da non ...Alcuni hair look delle protagoniste delle serie tv sono diventati iconici, dal taglio scalato di Jennifer Aniston al bob rosso di Anya Taylor-Joy: ...