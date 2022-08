La democrazia secondo Berizzi | una “clausola antifascista” per chi si presenta alle elezioni

(Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago –deve avere un’idea piuttosto strana di cosa sia la. In un’intervista a Micromega, il noto giornalista di Repubblica ha lanciato un appello per creare una “” da far sottoscrivere ai partiti che si presenterannodel 25 settembre. Insomma, una sorta di conventio ad excludendum in cui gira che ti rigira sola la sinistra ha diritto a governare. “Lepiù importanti da ’48 a oggi”, il voto agli occhi dile prossimehanno qualcosa di apocalittico: “Quelle del 25 settembre sono lepiù importanti dal ’48 a oggi: in ballo c’è la tutela della Costituzione italiana”. In questo ...

matteosalvinimi : Secondo il sindaco di Bologna “Il fascismo è alle porte dell’Italia”. Ma bastaaaaa! Teniamoci ben stretta la nostra… - ebarbieri311 : RT @Antony18616252: La democrazia secondo l'aspen institute - PRinCE701st : RT @Antony18616252: La democrazia secondo l'aspen institute - GhironiQuinto : RT @Antony18616252: La democrazia secondo l'aspen institute - teoultimo : RT @Antony18616252: La democrazia secondo l'aspen institute -

Avvenire

...della Taiwan democratica al fine di salvaguardare congiuntamente i valori di libertà ee ...il ministero della Difesa di Taiwan, citato dall'agenzia ufficiale Central News Agency, la ...La spiritualità chiamata ad animare l'Occidente non potrà essere priva di razionalità, n di, che,un noto aforisma di Winston Churchill, sarebbe la peggior forma di governo tranne ... Ma lo spirito dell'Occidente è anche razionalità e democrazia Nei fallaci tentativi di dare un senso a questa guerra, anche se questa guerra un senso non ce l’ha, Vladimir Putin evoca, ovviamente per stigmatizzarlo e assumerlo come bersaglio non solo culturale, ...Il tutto è avvenuto nell'ambito delle ampie esercitazioni svolte da Pechino in segno di rappresaglia per la visita della speaker americana a Taipei. I ministri degli Esteri dell'Asean, i 10 Paesi del ...