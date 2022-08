La democrazia secondo Berizzi | una “clausola antifascista” per chi si presenta alle elezioni

(Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago –deve avere un’idea piuttosto strana di cosa sia la. In un’intervista a Micromega, il noto giornalista di Repubblica ha lanciato un appello per creare una “” da far sottoscrivere ai partiti che si presenterannodel 25 settembre. Insomma, una sorta di conventio ad excludendum in cui gira che ti rigira sola la sinistra ha diritto a governare. “Lepiù importanti da ’48 a oggi”, il voto agli occhi dile prossimehanno qualcosa di apocalittico: “Quelle del 25 settembre sono lepiù importanti dal ’48 a oggi: in ballo c’è la tutela della Costituzione italiana”. In questo ...

matteosalvinimi : Secondo il sindaco di Bologna “Il fascismo è alle porte dell’Italia”. Ma bastaaaaa! Teniamoci ben stretta la nostra… - RossanoBibalo : RT @Antony18616252: La democrazia secondo l'aspen institute - Kim19190390 : RT @Antony18616252: La democrazia secondo l'aspen institute - EarthObservers : RT @Antony18616252: La democrazia secondo l'aspen institute - Claire_Red_81 : RT @Antony18616252: La democrazia secondo l'aspen institute -

Avvenire

il Ministero della Difesa giapponese, quattro dei cinque missili balistici cinesi caduti ... La visita di Pelosi a Taipei 'non è una difesa dellae della libertà, ma una provocazione ...Apple Daily, giornale pro -, annuncia la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - ... 80 del 30 giugno, dato che quello stanziamento è servito per annullare un rincaro cheArera in questo ... Ma lo spirito dell'Occidente è anche razionalità e democrazia Roma, 4 ago. (askanews) - 'Gli aiuti che abbiamo portato non sono altro che una goccia d'acqua' rispetto alle necessità del Niger, 'un Paese enorme ...Nei fallaci tentativi di dare un senso a questa guerra, anche se questa guerra un senso non ce l’ha, Vladimir Putin evoca, ovviamente per stigmatizzarlo e assumerlo come bersaglio non solo culturale, ...