La Cina spara proiettili di precisione nello stretto di Taiwan. Taipei: «Ci prepariamo alla guerra» (Di giovedì 4 agosto 2022) Nell'ambito delle ampie esercitazioni militari avviate dalla Cina in rappresaglia per la visita a Taipei di Nancy Pelosi, l'esercito cinese ha sparato dei proiettili di precisione e diversi missili balistici nello stretto di Taiwan. Lo riporta il sito del South China Morning Post, citando un breve comunicato dei militari cinesi, mentre il Comando delle forze aeree di Taiwan ha denunciato oggi le incursioni di 27 caccia cinesi, dopo le 21 denunciate ieri. «Gli Stati Uniti non cercano e non vogliono una crisi con la Cina ma siamo pronti a gestire qualsiasi cosa Pechino decida di fare», ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa.

