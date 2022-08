La Cina dà il via alle manovre militari intorno a Taiwan. I media: spari sullo Stretto verso il mare (Di giovedì 4 agosto 2022) La Cina ha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia), alla più grande esercitazione militare intorno a Taiwan. La manovra è una risposta alla visita sull’isola della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi. I media di Pechino ricordano che si tratta «di manovre militari e d’addestramento su vasta scala». Tra queste, lanci dal vivo di colpi di artiglieria e di missili in sei aree marittime off-limits a navigazione e sorvolo. In azione è l’Esercito popolare di liberazione (Pla). Più aree sconfinano nelle acque territoriali e interne di Taiwan, oltre che nella zona economica esclusiva del Giappone. E intanto, scrive l’Afp, l’esercito di Taiwan «si prepara alla guerra senza volerla». Secondo le prime informazioni circolate da ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Laha dato il via,12 locali (6 in Italia), alla più grande esercitazione militare. La manovra è una risposta alla visita sull’isola della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi. Idi Pechino ricordano che si tratta «die d’addestramento su vasta scala». Tra queste, lanci dal vivo di colpi di artiglieria e di missili in sei aree marittime off-limits a navigazione e sorvolo. In azione è l’Esercito popolare di liberazione (Pla). Più aree sconfinano nelle acque territoriali e interne di, oltre che nella zona economica esclusiva del Giappone. E intanto, scrive l’Afp, l’esercito di«si prepara alla guerra senza volerla». Secondo le prime informazioni circolate da ...

