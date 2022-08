Sanson538 : La campagna anti LGBTQ+ diventata virale nei paesi arabi - Dondolino72 : RT @ilpost: La campagna anti LGBTQIA+ diventata virale nei paesi arabi - ilpost : La campagna anti LGBTQIA+ diventata virale nei paesi arabi - Fabrizi58277161 : RT @MarcoRizzoPC: Le elezioni politiche sono fissate per il prossimo 25 settembre. Poco il tempo per la campagna elettorale e molto meno po… - TPiatta : RT @TPiatta: Appello di medici e cittadini contro la campagna vaccinale anti-Covid -

Il Post

Nonostante alcuni suoi profili ufficiali siano stati cancellati, lasta continuando a crescere: in molti casi, contribuisce a fomentare odio e violenze verso le persone della comunità ...Una "sinistra" del centrodestra quindi,- Calenda e Renzi, che avrebbe già ottenuto (per la componente Toti) due collegi in Liguria. ELEZIONI POLITICHE EELETTORALE: LE ULTIME NOTIZIE ... La campagna anti LGBTQIA+ diventata virale nei paesi arabi Roma, 3 ago. (askanews) – Un farmacista della provincia di Cuneo è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri del Nas in esecuzione di una ordinanza di custodia decisa dal gip di Asti. Il do ...Le campagne anti-pirateria hanno l'effetto contrario: fanno piratare di più. Tutto ciò a causa di tre errori compiuti dai produttori, rileva uno studio.