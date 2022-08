Kylie Jenner a Milano per la sua linea beauty (Di giovedì 4 agosto 2022) È di qualche ora fa la foto apparsa su alcuni siti italiani che immortalano Kylie Jenner a Milano. In molti si sono chiesti la ragione di questa improvvisa vacanza nel capoluogo lombardo. La nota influencer statunitense ha chiarito ogni dubbio: la ragione è puramente professionale! L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 4 agosto 2022) È di qualche ora fa la foto apparsa su alcuni siti italiani che immortalano. In molti si sono chiesti la ragione di questa improvvisa vacanza nel capoluogo lombardo. La nota influencer statunitense ha chiarito ogni dubbio: la ragione è puramente professionale! L'articolo proviene da DireDonna.

