Kvaratskhelia | “In Georgia me lo hanno detto su Napoli” | poi il retroscena sul trasferimento in azzurro

(Di giovedì 4 agosto 2022) L’attaccante del, Khvicha, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale ufficiale del club, rivelando alcunisulla trattativa che lo ha portato all’ombra del Vesuvio. Di seguito, quanto riportato: “Intante persone misemprecheera bellissima. Sono arrivato in città e sono rimasto impressionato. La gente ama il calcio, quando ero in taxi avevo gente intorno con le bandiere. Sono venuto qui per crescere e vincere titoli. Voglio dare il mio contributo, aiutare la squadra a vincere. Ero in Nazionale per delle amichevoli, il mio agente mi chiamò e mi disse che c’era l’offerta del. Era da un po’ che parlava insistentemente con il club, il ...

Giusepp82783928 : RT @dtsgtr2: ?????? Tutta la Georgia sente la tua voce. #Napoli #Kvaratskhelia - Kvaratskhelismo : RT @dtsgtr2: ?????? Tutta la Georgia sente la tua voce. #Napoli #Kvaratskhelia - Antoniosony97 : RT @dtsgtr2: ?????? Tutta la Georgia sente la tua voce. #Napoli #Kvaratskhelia - METRO_POLITANS : RT @dtsgtr2: ?????? Tutta la Georgia sente la tua voce. #Napoli #Kvaratskhelia - dtsgtr2 : ?????? Tutta la Georgia sente la tua voce. #Napoli #Kvaratskhelia -

CalcioNapoli24

Dopo la tragedia avvenuta due giorni fa in, l'attaccante del Napoli Kvichaha voluto dedicare un video messaggio ai parenti delle vittime . Ieri Kvara ha inviato un video di ...Io Messi dellaMagari, aggiungerei. Perché Messi è un giocatore che sembra essere arrivato ... tutte le notizie di napoliLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": ... Disastro aereo in Georgia, 9 morti: Kvaratskhelia rincuora i familiari delle vittime | VIDEO Sul profilo facebook del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia ha parlato per 5 minuti della sua vita calcistica e non solo.Soltanto i postumi di una botta rimediata contro il Mallorca: nulla di più. Kvara è stato tenuto a riposo in via precauzionale.