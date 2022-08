Kumbulla, la Fiorentina seleziona l’erede di Milenkovic (Di giovedì 4 agosto 2022) Kumbulla è nel mirino della Fiorentina se Milenkovic dovesse decidere di partire (direzione Inter o Juventus) Se dovesse partire Milenkovic la Fiorentina avrebbe già pronto un possibile piano B. Come riportato da Tuttomercatoweb, i viola puntano forte su Kumbulla. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022)è nel mirino dellasedovesse decidere di partire (direzione Inter o Juventus) Se dovesse partirelaavrebbe già pronto un possibile piano B. Come riportato da Tuttomercatoweb, i viola puntano forte su. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: ??La #Fiorentina si prepara a cedere #Milenkovic, che piace a #Inter e #Juventus, e studia il possibile sostituto: è cor… - serieAnews_com : ??La #Fiorentina si prepara a cedere #Milenkovic, che piace a #Inter e #Juventus, e studia il possibile sostituto: è… - TUTTOJUVE_COM : Fiorentina, se parte Milenkovic occhi su Faes e Kumbulla - infoitsport : Fiorentina, in caso di addio di Milenkovic possono scaldarsi i nomi di Kumbulla e Faes - Jmug5 : RT @fiorentina_it: Movimenti in difesa per la #Fiorentina: #Schuurs, l’#Ajax attende l’offerta ufficiale viola. Ma occhi anche su #Senesi e… -