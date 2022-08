Juventus, Locatelli: “Stiamo provando cose nuove, l’importante è dominare la partita” (Di giovedì 4 agosto 2022) Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, al termine del match di Villar Perosa vinto contro i bianconeri Under 23, ha commentato la prestazione della squadra: “A centrocampo Stiamo provando ad avere più palleggio, ci Stiamo lavorando in allenamento. E’ stata una giornata in famiglia, c’era tanto entusiasmo, l’importante è che sia stata una giornata piacevole per i nostri tifosi. Stiamo provando cose nuove. A me piace andare avanti. l’importante è dominare la partita e avere la palla. Di Maria? E’ un campione, porta entusiasmo è una persona squisita. Questa è la differenza tra i giocatori forti e i campioni”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Il centrocampista della, Manuel, al termine del match di Villar Perosa vinto contro i bianconeri Under 23, ha commentato la prestazione della squadra: “A centrocampoad avere più palleggio, cilavorando in allenamento. E’ stata una giornata in famiglia, c’era tanto entusiasmo,è che sia stata una giornata piacevole per i nostri tifosi.. A me piace andare avanti.lae avere la palla. Di Maria? E’ un campione, porta entusiasmo è una persona squisita. Questa è la differenza tra i giocatori forti e i campioni”. SportFace.

