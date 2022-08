Juvecaserta | delineato il calendario della prossima serie B

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOtto incontri tra le mura amiche e sette in trasferta: questo il ruolino di marcianella fase ascendente del campionato diB di basket reso noto dalla FIP e dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Dopo l’esordio previsto il 2 ottobre, quando affronterà sul proprio campo il Ruvo di Puglia, laè attesa da due trasferte consecutive in Abruzzo, rispettivamente con Pescara e Roseto. Ritorno al palasport di viale Medaglie d’oro il 23 ottobre contro Taranto, quindi il primo derbystagione sul campoDel Fes Avellino. Altri due derby nelle domeniche successive in casa con S. Antimo ed in trasferta con Sala Consilina. Quindi, doppio impegno casalingo (domenica 4 e mercoledì 6 dicembre) rispettivamente con Monopoli e ...