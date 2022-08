Juve, Ihattaren via dall'Ajax? (Di giovedì 4 agosto 2022) Non c'è il nome di Mohamed Ihattaren nell'elenco dei numeri di maglia ufficiali dell'Ajax per la stagione 2022/23. Il centrocampista... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Non c'è il nome di Mohamednell'elenco dei numeri di maglia ufficiali dell'per la stagione 2022/23. Il centrocampista...

sportli26181512 : Juve, Ihattaren via dall'Ajax?: Non c'è il nome di Mohamed Ihattaren nell'elenco dei numeri di maglia ufficiali del… - junews24com : Ihattaren, problemi alle spalle? L’ex Juve torna ad allenarsi con l’Ajax – FOTO - hbk_89 : RT @junews24com: Ihattaren, problemi alle spalle? L'ex Juve torna ad allenarsi con l'Ajax - FOTO - - junews24com : Ihattaren, problemi alle spalle? L'ex Juve torna ad allenarsi con l'Ajax - FOTO - - StefanoScardin2 : @86_longo Quante cagate?? la Juve sono 3 anni che acquista Under 25 e si libera di over 30 Negli ultimi 12 mesi: Loc… -