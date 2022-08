Juve, Agnelli: "Un trofeo per il centenario della proprietà" (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) - "Questa stagione ci porta ai 100 anni della proprietà, con l'auspicio di tornare qui con uno o più trofei. E' un anno importante". Andrea Agnelli, presidente della Juventus, si rivolge così alla squadra bianconera nella giornata dedicata, a Villar Perosa, all'amichevole con l'Under 23. "Dal 2019 non è stato più possibile venire a Villar Perosa. Questo luogo è un pezzo di storia della Juventus, tutte le squadre venivano in ritiro qui dagli anni '50 alla metà degli anni '90. Qui sono passati Sivori, Scirea e Platini, Baggio, Del Piero, Zidane. Chiunque abbia indossato la maglia della Juventus dagli anni '50 ad oggi è passato qui", dice Agnelli nel video diffuso dai canali social del club. "Il 2023 è un anno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) - "Questa stagione ci porta ai 100 anni, con l'auspicio di tornare qui con uno o più trofei. E' un anno importante". Andrea, presidententus, si rivolge così alla squadra bianconera nella giornata dedicata, a Villar Perosa, all'amichevole con l'Under 23. "Dal 2019 non è stato più possibile venire a Villar Perosa. Questo luogo è un pezzo di storiantus, tutte le squadre venivano in ritiro qui dagli anni '50 alla metà degli anni '90. Qui sono passati Sivori, Scirea e Platini, Baggio, Del Piero, Zidane. Chiunque abbia indossato la magliantus dagli anni '50 ad oggi è passato qui", dicenel video diffuso dai canali social del club. "Il 2023 è un anno ...

Tottinho88 : @augustociardi75 Amo la Roma Ho una passione smodata per la Honda, marchio che eccelle in tutte le discipline nel… - italiaserait : Juve, Agnelli: “Un trofeo per il centenario della proprietà” - TV7Benevento : Juve, Agnelli: 'Un trofeo per il centenario della proprietà' - - LocalPage3 : Juve, Agnelli: 'Un trofeo per il centenario della proprietà' - Vangogh1870 : @SalJ80 Nel 2006,sti buffoni della FIGC, colpirono la Juve, dopo la morte di Gianni e Umberto Agnelli, da veri vigl… -