Jova Beach party | blitz dell' ispettorato del lavoro | scoperti 17 lavoratori in nero

enpaonlus : Caro Lorenzo, pensa che mito saresti ad annullare il Jova Beach Party - trash_italiano : Jova Beach Party: durante un controllo a Lido di Fermo, sono stati individuati 17 lavoratori in nero (su 55). L’isp… - sole24ore : Controlli al Jova Beach Party su lavoratori in nero, sospese 4 ditte - GiuliaPalmer1 : RT @enpaonlus: Caro Lorenzo, pensa che mito saresti ad annullare il Jova Beach Party - trilly153 : Lavoro nero al 'Jova Beach Party' di Lido di Fermo, sospese quattro ditte per manodopera illecita - la Repubblica -

Dopo le polemiche degli ambientalisti, una nuova tegola si abbatte sulParty. L' Ispettorato nazionale del Lavoro di Ascoli Piceno, al termine di un'ispezione al cantiere di allestimento del palco e dell'aerea del concerto in programma il 5 agosto al Lido di ...Dopo le polemiche ambientaliste intorno ai suoi concerti ecco il controllo dell'ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno che ha fatto emergere dei lavoratori in nero al 'Party ' a Lido di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Altro che pensiero positivo. Nuovi problemi per Jovanotti anche perché la notizia arrivata dalle Marche non è di quelle di cui andare fiero. Dopo le ...