Joss Stone Martedì 9 Agosto al Castello di San Giusto

(Di giovedì 4 agosto 2022) La cantautrice britannica porterà uno show che verterà sia sui suoi grandi successi, che sui nuovi brani della recente release “Never Forget My Love”, l’ultimo album realizzato con la collaborazione di Dave Stewart degli Eurythmics.fece il suo esordio ad appena 15 anni e da allora ha collezionato Grammy e Brit Awards, con sette album in sedici anni. Oltre ad essersi esibita al fianco di artisti leggendari e diversificati come James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Gladys Knight, Sting, Van Morrison, Melissa Etheridge,è sempre stata nota per aver sperimentato con stili e sonorità diverse. Tutti i suoi album presentano un emozionante patchwork di varie influenze, creando un catalogo caratterizzato dalla fusione della sua potente voce soul con influenze dal reggae, dalla world music e dall’hip hop. L’ultimo ...

Dopo 4 anni Joss Stone torna in Italia: si esibirà a Trieste il 9 agosto Joss Stone torna in Italia e si esibirà a Triste in occasione del Hot in The Summerfestival il 9 agosto a Triste ...