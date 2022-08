Jolanda De Rienzo: “Mertens al Galatasaray. Tra oggi e domani la firma” (Di giovedì 4 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Mertens-Galatasaray. Ieri sera Dries Mertens ha salutato Napoli chiudendo così un’esperienza lunga nove anni. Tante squadre su di lui, negli ultimi minuti l’ex giornalista di Sportitalia Jolanda De Rienzo ha detto di essere certa di una notizia che ha scritto in anteprima sul suo profilo twitter: “A malincuore devo dare questa notizia di calciomercato: Dries Mertens al Galatsaray. Al 99% andrà al Galatasaray… Hanno già accordo, manca solo la firma tra oggi e domani”. Sarà turco il nuovo capitolo nella vita di Ciro? Lo scopriremo a breve. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di giovedì 4 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.. Ieri sera Driesha salutato Napoli chiudendo così un’esperienza lunga nove anni. Tante squadre su di lui, negli ultimi minuti l’ex giornalista di SportitaliaDeha detto di essere certa di una notizia che ha scritto in anteprima sul suo profilo twitter: “A malincuore devo dare questa notizia di calciomercato: Driesal Galatsaray. Al 99% andrà al… Hanno già accordo, manca solo latra”. Sarà turco il nuovo capitolo nella vita di Ciro? Lo scopriremo a breve. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

