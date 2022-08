Jessica Alves | da Ken umano a Barbie dopo 90 interventi e 1 milione di sterline | “Il mio naso è rovinato | se lo toccano morirà”

(Di giovedì 4 agosto 2022), precedentemente nota come Rodrigo“Ken”, ora è diventata una90di chirurgia estetica ha raggiunto l’immagine desiderata. Ne ha parlato nel programma tv This Morning rivelando di aver speso 1diper ottenere questo risultato, e ora sogna un figlio. “Si capisce che assomiglio a, ma nella mia vita precedente sono stata soprannominata il Kenper 10 anni e ho vissuto con quel soprannome”.però non è ancora felice al 100%: “Mi sento felice al 95%, penso di avere un bell’aspetto. Mi sento bene e quando mi sveglio mi guardo allo specchio e dico grazie a Dio ogni mattina, grazie alla mia famiglia”. Ci ...

FQMagazineit : Jessica Alves, da Ken umano a Barbie dopo 90 interventi e 1 milione di sterline: “Il mio naso è rovinato, se lo toc… - franco56it : Jessica Alves dice basta agli interventi: ‘Ora sono Barbie’ - ROBERTO56238181 : L'UNICO STIMOLO CHE MI PROVOCHI E' IL VOMITO. NEANCHE LA PIETA', SOLO CONATI DI VOMITO. Chi è Jessica Alves? Tutto… -

L'ex Ken Umanoha completato la trasformazione in Barbie dopo 90 interventi chirurgici Rodrigo, l'ex Ken umano, è finalmente diventato una Barbie. Adesso si chiamae, ospite del ...Di recente ha completato il suo percorso fatto di ben 90 interventi chirurgici e finalmente adesso è. Aveva destato molto scalpore la sua dichiarazione circa l'intenzione di farsi impiantare addirittura l'utero per poter partorire un figlio. Quando era ancora Rodrigo ha avuto una ...Ha completamente trasformato il suo aspetto sottoponendosi a ben 90 interventi chirurgici, ma ne vorrebbe un altro al naso.Novanta operazioni per completare la transizione: "Sono soddisfatta al 95 per cento" C’è ancora una parte del corpo che non le piace: ecco quale L’ex Ken Umano, Rodrigo Alves, seguendo il suo istinto ...