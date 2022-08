Jennifer Lopez, parla l’ex marito: “Con Ben Affleck non durerà. Anche a me disse che ero l’amore della sua vita” (Di giovedì 4 agosto 2022) Se il matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck ha reso felici molti fan nel mondo, c’è qualcuno che, pur dicendosi contento per la coppia, ha il sentore che non durerà. A parlare è qualcuno che in fondo può permetterselo, essendo stato il primo marito della popstar. Lui si chiama Ojani Noa, e nel 1997 sposò l’artista. Si erano conosciuti in un ristorante: lei era già nota come attrice, lui, cameriere cubano, non sapeva chi fosse. D’altronde la stella di J.Lo doveva ancora iniziare a brillare per davvero. Anche a lui Jennifer aveva detto che era l’uomo con cui voleva stare per sempre, ma “era tre mariti e cinque fidanzamenti” fa. Come riporta DailyMail, Ojani Noa ha spiegato: “Auguro a lei e a Ben il meglio, ma non sono convinto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Se il matrimonio die Benha reso felici molti fan nel mondo, c’è qualcuno che, pur dicendosi contento per la coppia, ha il sentore che non. Are è qualcuno che in fondo può permetterselo, essendo stato il primopopstar. Lui si chiama Ojani Noa, e nel 1997 sposò l’artista. Si erano conosciuti in un ristorante: lei era già nota come attrice, lui, cameriere cubano, non sapeva chi fosse. D’altronde la stella di J.Lo doveva ancora iniziare a brillare per davvero.a luiaveva detto che era l’uomo con cui voleva stare per sempre, ma “era tre mariti e cinque fidanzamenti” fa. Come riporta DailyMail, Ojani Noa ha spiegato: “Auguro a lei e a Ben il meglio, ma non sono convinto che ...

