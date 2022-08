James Webb stupisce ancora con le foto della Galassia Ruota di Carro

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ormi entrato a pieno regime, il nuovissimo telescopio spazialecontinua a regalarci scorci mozzafiato dell’universo. Questa volta si è concentrato su unadalla particolare forma aci regala un’altra immagine mozzafiato – 4522 www.computermagazine.itImmagini incredibili continuano ad emergere dai dati raccolti dal telescopio spaziale. Il sensazionale strumento, utile per osservare, studiare ed analizzare l’universo come mai prima d’ora, ci regala quest’oggi ulteriori scorci incredibili, soffermandosi su unadalla forma particolare. Il nome in codice di ciò cheha catturato grazie alla sua lente di ultimissima generazione è ESO 350-40, ...