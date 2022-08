James Franco sarà Fidel Castro nel film Alina of Cuba (Di giovedì 4 agosto 2022) L'attore James Franco sarà l'interprete di Fidel Castro nel nuovo film Alina of Cuba, sulla storia della figlia segreta del leader Cubano. James Franco interpreterà Fidel Castro nel film Alina of Cuba diretto da Miguel Bardem in cui reciterà anche Mia Maestro nel ruolo di Natalia "Naty" Revuelta, con cui il leader Cubano ha avuto una storia d'amore. Il progetto è stato scritto da Jose Rivera (The Motorcycle Diaries) e dal premio Pulitzer Nilo Cruz. Al centro della storia di Alina of Cuba ci sarà la vera storia di Alina Fernandez, la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 agosto 2022) L'attorel'interprete dinel nuovoof, sulla storia della figlia segreta del leaderno.interpreterànelofdiretto da Miguel Bardem in cui reciterà anche Mia Maestro nel ruolo di Natalia "Naty" Revuelta, con cui il leaderno ha avuto una storia d'amore. Il progetto è stato scritto da Jose Rivera (The Motorcycle Diaries) e dal premio Pulitzer Nilo Cruz. Al centro della storia diofcila vera storia diFernandez, la ...

