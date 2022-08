Jaguar elettrica prende fuoco durante la ricarica. Il proprietario: “Ci sono stati degli scoppi e poi è stata avvolta dalle fiamme” (Di giovedì 4 agosto 2022) Aveva lasciato a caricare la sua Jaguar I-Pace elettrica, ma quando è tornato a riprenderla, l’autovettura era in cenere. Letteralmente polverizzata. Gonzalo Salazar l’aveva acquistata nel 2019 e finora non aveva avuto problemi. Dal design aggressivo e sportivo, il Suv aveva ricevuto l’approvazione della critica: quello di Salazar, però, era evidentemente difettoso. Intervistato dal sito Electrek, l’uomo ha raccontato che fino a metà giugno 2022 non aveva mai riscontrato anomalie nella propria auto. Poi l’incidente: “Il 16 giugno ho collegato l’auto prima di andare a letto. La mattina del 17 giugno mi sono svegliato e ho staccato la spina dalla macchina; poi, più tardi, ho deciso di fare alcune commissioni. Ho guidato per circa 12 miglia prima di tornare a casa e parcheggiare l’auto nel garage, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Aveva lasciato a caricare la suaI-Pace, ma quando è tornato a rirla, l’autovettura era in cenere. Letteralmente polverizzata. Gonzalo Salazar l’aveva acquinel 2019 e finora non aveva avuto problemi. Dal design aggressivo e sportivo, il Suv aveva ricevuto l’approvazione della critica: quello di Salazar, però, era evidentemente difettoso. Intervistato dal sito Electrek, l’uomo ha raccontato che fino a metà giugno 2022 non aveva mai riscontrato anomalie nella propria auto. Poi l’incidente: “Il 16 giugno ho collegato l’auto prima di andare a letto. La mattina del 17 giugno misvegliato e ho staccato la spina dalla macchina; poi, più tardi, ho deciso di fare alcune commissioni. Ho guidato per circa 12 miglia prima di tornare a casa e parcheggiare l’auto nel garage, ...

