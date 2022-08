Italicus: Bonaccini, “L’Emilia-Romagna non dimentica attentato neofascista” (Di giovedì 4 agosto 2022) BOLOGNA – “Il 4 agosto 1974 la strage dell’Italicus: il treno Roma-Brennero sul quale l’esplosione di una bomba (nel tratto di transito a San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino bolognese) causò 12 morti e 48 feriti. Tra le vittime anche il 24enne forlivese Silver Sirotti, controllore che fu tra i primi a soccorrere i passeggeri nella carrozza colpita, deceduto sopraffatto dal fuoco. L’intera comunità regionale ricorda chi non c’è più e si stringe ai familiari. L’Emilia-Romagna non dimentica quello che fu un attentato terroristico di matrice neofascista e della destra eversiva che puntava a colpire i principi di democrazia e libertà, fondamenta dell’ordinamento costituzionale. Valori che vanno difesi ogni giorno”. Così sui social il presidente della Regione ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 4 agosto 2022) BOLOGNA – “Il 4 agosto 1974 la strage dell’: il treno Roma-Brennero sul quale l’esplosione di una bomba (nel tratto di transito a San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino bolognese) causò 12 morti e 48 feriti. Tra le vittime anche il 24enne forlivese Silver Sirotti, controllore che fu tra i primi a soccorrere i passeggeri nella carrozza colpita, deceduto sopraffatto dal fuoco. L’intera comunità regionale ricorda chi non c’è più e si stringe ai familiari.nonquello che fu unterroristico di matricee della destra eversiva che puntava a colpire i principi di democrazia e libertà, fondamenta dell’ordinamento costituzionale. Valori che vanno difesi ogni giorno”. Così sui social il presidente della Regione ...

