Ita, Lufthansa interviene dopo le parole di Meloni: “La pazienza non è infinita. I sindacati con noi”. Anche la Lega chiede la vendita (Di giovedì 4 agosto 2022) Le parole di Giorgia Meloni sono arrivate forti e chiare Anche in Germania, scatenando un terremoto nella trattativa per la vendita di Ita Airways a Lufthansa. Tanto che la compagnia tedesca, dopo un iniziala silenzio, ha deciso di intervenire con un avvertimento a Palazzo Chigi: “Abbiamo scritto una lettera a Draghi sul fatto che bisogna essere veloci e che la nostra pazienza non è infinita“, ha svelato il ceo di Lufthansa, Karsten Spohr, durante la conference call di questa mattina con gli analisti sui conti del trimestre. A proposito dell’offerta di Lufhtansa-Msc su Ita, Spohr ha ammonito: “Al di là di sviluppi politici, Ita ha bisogno di un partner e noi pensiamo di essere quello giusto. Questo è indipendente da quale partito o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Ledi Giorgiasono arrivate forti e chiarein Germania, scatenando un terremoto nella trattativa per ladi Ita Airways a. Tanto che la compagnia tedesca,un iniziala silenzio, ha deciso di intervenire con un avvertimento a Palazzo Chigi: “Abbiamo scritto una lettera a Draghi sul fatto che bisogna essere veloci e che la nostranon è“, ha svelato il ceo di, Karsten Spohr, durante la conference call di questa mattina con gli analisti sui conti del trimestre. A proposito dell’offerta di Lufhtansa-Msc su Ita, Spohr ha ammonito: “Al di là di sviluppi politici, Ita ha bisogno di un partner e noi pensiamo di essere quello giusto. Questo è indipendente da quale partito o ...

