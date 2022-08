Inter | su soccer com in vendita la seconda maglia

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022) Inladell’I problemi con DigitalBits hanno fatto slittare la presentazione delladell’che doveva avvenire in questi giorni. Tuttavia su.com è apparsa inlaaway nerazzurra per la stagione 22/23. Confermate le indiscrezioni con sfondo bianco con disegni color verde acqua raffiguranti la geografia del mondo. Per capire se sarà effettivamente questa laaway basterà aspettare ancora un mese o poco meno. Altro dettaglio da non trascurare è la presenza di DigitalBits come main sponsor. L'articolo proviene damagazine.