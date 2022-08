Infortunio Pogba: “Terapia conservativa? C’è un rischio del 50 e 50!”, le parole dello specialista (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo giorni di attesa e di ragionamenti post-Infortunio, nella giornata di martedì è arrivata la decisione ufficiale di Paul Pogba, che ha deciso di non operarsi al menisco. Il centrocampista della Juventus ha optato per una Terapia conservativa, per tornare disponibile prima del Mondiale in Qatar. Questa scelta, seppur consenta un recupero più rapido rispetto all’operazione, è molto rischiosa in quanto è più probabile una ricaduta alla ripresa dell’attività sportiva. Pogba Juventus Infortunio Proprio riguardo a questa scelta si è espresso Fabrizio Tencone, in passato responsabile del settore medico della Juventus, ai microfoni di Tuttosport: “Quel menisco è rotto e nessuna cura del mondo lo riaggiusterà. D’altra parte, il pezzettino di menisco che si è ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo giorni di attesa e di ragionamenti post-, nella giornata di martedì è arrivata la decisione ufficiale di Paul, che ha deciso di non operarsi al menisco. Il centrocampista della Juventus ha optato per una, per tornare disponibile prima del Mondiale in Qatar. Questa scelta, seppur consenta un recupero più rapido rispetto all’operazione, è moltosa in quanto è più probabile una ricaduta alla ripresa dell’attività sportiva.JuventusProprio riguardo a questa scelta si è espresso Fabrizio Tencone, in passato responsabile del settore medico della Juventus, ai microfoni di Tuttosport: “Quel menisco è rotto e nessuna cura del mondo lo riaggiusterà. D’altra parte, il pezzettino di menisco che si è ...

