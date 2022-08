Inflazione | ecco chi pagherà caro lo shock da offerta

(Di giovedì 4 agosto 2022) Le famiglie a reddito fisso stanno sperimentando una fortissima decurtazione del loro reddito reale, se si considera che un’dell’8% per un anno intero equivarrebbe alla perdita di potere d’acquisto di una mensilità., chiprezzo più alto? È quanto emerge dal report “La liquidità accumulata come riserva per fronteggiare l’?”, realizzato nell’ambito del progetto di ricerca Monitor Fase 3, frutto della collaborazione tra Area Studi Legacoop e Prometeia. Dallo studio emerge anche che il “tesoretto” di risparmio accumulato durante la pandemia dalle famiglie, specialmente in forma liquida, con un’incidenza attuale dei depositi pari al 110% del reddito disponibile, rappresenta una fondamentale “garanzia psicologica” che, assumendo un’in discesa nel corso del ...

La fotografia scattata dal report Legacoop e Prometeia."La liquidità accumulata come riserva per fronteggiare l'inflazione" ...(Teleborsa) - I consumatori europei si aspettano che tra 12 mesi l'inflazione sarà più alta, che la crescita del reddito rimarrà invariata mentre la spesa nominale aumenterà notevolmente più ...