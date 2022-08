Incidente nel porto di Brindisi: morto camionista Nel primo pomeriggio (Di giovedì 4 agosto 2022) Forse l’uomo è stato schiacciato da un tir. Cause ancora non definite per l’Incidente che nel porto di Brindisi è costato la vita ad un camionista in attesa dell’imbarco, con il suo automezzo, a bordo del traghetto Grimaldi per Igoumenitsa. Accaduto nel primo pomeriggio. L'articolo Incidente nel porto di Brindisi: morto camionista <small class="subtitle">Nel primo pomeriggio</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 4 agosto 2022) Forse l’uomo è stato schiacciato da un tir. Cause ancora non definite per l’che neldiè costato la vita ad unin attesa dell’imbarco, con il suo automezzo, a bordo del traghetto Grimaldi per Igoumenitsa. Accaduto nel. L'articoloneldi Nel proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : Incidente nel porto di #Brindisi: morto camionista - officialnctita : Aderisce completamente al viaggio della prima coppia a Osaka, Shiga e Kyoto per 3 giorni e 2 notti. Uno dei punti s… - agro24tw : Incidente sul lavoro. Operaio precipita da 5 metri nel salernitano - BabboleoNews : Incidente a #Savona: un operaio di 42 anni è caduto da ponteggio alle 11 in via Nizza, nel cantiere di Villa Zanell… - Gliocchinonmen1 : @pascale_carmela @CarmenMonja14 @Sabrina87157111 @LBartolomeo @Maicol27803210 @DebyLomb @Narosmellofia @pinky Un po… -