In arrivo 400 milioni dal PNRR per le ciclovie Turistiche

Il ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibile insieme con il ministero del turismo e con il via libera della conferenza unificata, ha pubblicato il primo Piano Generale della Mobilità Ciclistica. All`interno sono previsti interventi che promuovono lo sviluppo turistico dei territori. In particolare, per le ciclovie Turistiche il PNRR prevede 400 milioni di investimenti negli anni 2022-2026 per realizzare almeno 1.235 di chilometri aggiuntivi ed effettuare opere di manutenzione straordinaria sulla rete esistente. Le iniziative presenti sono anche orientate a favorire l`uso del digitale ormai importante per il ciclista che percorre le ciclovie urbane e Turistiche.L`intervento rientra nelle linee di azione del governo volte a promuovere lo sviluppo di un turismo sempre più ...

