Imponenti manovre militari La Cina fa partire le esercitazioni intorno a Taiwan

(Di giovedì 4 agosto 2022) "mirate". Sono le ore 12 (le 6 italiane) quando Xi Jinping dà il via a. Mentre la tensione sale alle stelle i media ufficiali ricordano che si tratta "die d'addestramento su vasta scala" che includono lanci dal vivo di colpi di artiglieria e di missilli in sei aree marittime off-limits a navigazione e sorvolo, in una prova di forza dell'Esercito popolare di liberazione (Pla). "Non c'è alcuna giustificazione per usare una visita come pretesto per un'attività militare aggressiva nello Stretto di", ha scritto Borrell su Twitter. "È normale e di routine per i legislatori dei nostri Paesi viaggiare a livello internazionale. ...

Lo afferma in una ntoa il ministero della Difesa di Taipei all'avvio dellemilitari cinesi su vasta scala intorno all'isola. "Non cerchiamo l'escalation, ma non ci fermiamo quando si tratta ... Taiwan, Borrell condanna aggressività della Cina ma Xi Jinping dà il via a imponenti manovre miltari "Esercitazioni militari mirate". Sono le ore 12 (le 6 italiane) quando Xi Jinping dà il via a imponenti manovre militari intorno a ...In un crescendo di tensioni tra Stati Uniti e Cina, quest'utima - come aveva già anticipato - ha dato il via, alle 12 locali, ovvero le 6 di questa ...