Ilary Blasi “lontana dalla tv almeno per un anno” dopo la separazione da Francesco Totti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 agosto 2022) Malgradocontinuino a stare in silenzio, non accenna a placarsi il chiacchiericcio intorno alla loro. Questa volta argomento del dibattere è capire quando la showgirl deciderà di raccontare la propria verità in tv. A quanto pare però bisognerà aspettare a lungo, perché The Pipol Gossip lancia l’indiscrezione secondo cuinon andrà dall’amica Silvia Toffanin a Verissimo per “confessarsi”, come invece aveva fatto nei mesi scorsi per smentire le voci di una (allora solo presunta) crisi con. Non solo: la bionda conduttrice avrebbe intenzione di replicare all’assordante rumore di queste settimane con una prolungata assenzatv. Pare infatti che abbia intenzione di stare alla larga dal piccolo schermo ...