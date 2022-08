Ilary Blasi, dopo la rottura con Totti arriva lo stop di un anno dalla tv. «Starà lontano da tutto» (Di giovedì 4 agosto 2022) La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far parlare. Il clamore attorno alla rottura della coppia è tanto e i due protagonisti non sembrano aver intenzione di parlarne direttamente, anzi. Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice romana avrebbe preso la decisione di prendersi una lunga pausa dal suo lavoro. Uno stop di un anno per restare lontana da tutto e da tutti e assimilare il cambiamento. Mentre Francesco Totti continua ad essere paparazzato sotto casa della nuova fiamma, Noemi Bocchi, la sua ormai ex moglie Ilary cerca di distrarsi con vacanze e tornando a pubblicare sui social. Un modo per schivare a tutti i costi le lusinghe dei programmi televisivi. Stando a quanto rivelato da Dagospia, che più volte ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 4 agosto 2022) La separazione trae Francescocontinua a far parlare. Il clamore attorno alladella coppia è tanto e i due protagonisti non sembrano aver intenzione di parlarne direttamente, anzi. Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice romana avrebbe preso la decisione di prendersi una lunga pausa dal suo lavoro. Unodi unper restare lontana dae da tutti e assimilare il cambiamento. Mentre Francescocontinua ad essere paparazzato sotto casa della nuova fiamma, Noemi Bocchi, la sua ormai ex mogliecerca di distrarsi con vacanze e tornando a pubblicare sui social. Un modo per schivare a tutti i costi le lusinghe dei programmi televisivi. Stando a quanto rivelato da Dagospia, che più volte ...

