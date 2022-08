Il Villarreal insiste per Edison Cavani (Di giovedì 4 agosto 2022) Edison Cavani potrebbe aver trovato la sua nuova squadra. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, l’ex bomber del Napoli infatti potrebbe trasferirsi al Villarreal. Dopo aver lasciato il Manchster United alla scadenza del contratto, Edinson Cavani è attualmente in cerca di una squadra e si sta allenando in Uruguay per farsi trovare pronto per una nuova avventura. Il Villarreal ci sta provando per il classe 1987. Il club spagnolo è in pressing per strappare il sì dell’ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain. L’obiettivo è anticipare la concorrenza. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022)potrebbe aver trovato la sua nuova squadra. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, l’ex bomber del Napoli infatti potrebbe trasferirsi al. Dopo aver lasciato il Manchster United alla scadenza del contratto, Edinsonè attualmente in cerca di una squadra e si sta allenando in Uruguay per farsi trovare pronto per una nuova avventura. Ilci sta provando per il classe 1987. Il club spagnolo è in pressing per strappare il sì dell’ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain. L’obiettivo è anticipare la concorrenza. L'articolo ilNapolista.

DiMarzio : #Calciomercato | Il @VillarrealCF insiste per Edinson #Cavani - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il @VillarrealCF insiste per Edinson #Cavani - antzhumbleent : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il @VillarrealCF insiste per Edinson #Cavani - napolista : Il #Villarreal insiste per Edison #Cavani Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio il club spagnolo è in pressing… - JavierCampayo : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il @VillarrealCF insiste per Edinson #Cavani -

Calciomercato, tutte le news e trattative del 2 agosto L'attaccante franco - senegalese del Villarreal è stato accostato a lungo anche alla Salernitana.11.00 - Il Valencia insiste per Arthur: è Maxi Gomez il possibile sacrificato per l'affondo decisivo ... Calciomercato, tutte le news e le trattative del 30 luglio In caso di addio, Belotti si avvicinerebbe alla Roma.23.00 - La Cremonese insiste per il ritorno di ... Congelate al momento le proposte di Valencia e Villarreal: il 'Gallo' vorrebbe rimanere in Serie A. IlNapolista Villarreal in pressing per Cavani Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... El Getafe insiste en Jorge Cuenca Según el periodista Roberto Gómez, el Getafe CF ha vuelto a solicitar la cesión del central Jorge Cuenca (22) al Villarreal CF. El jugador ya estuvo en el conjunto azulón el pasado curso. Cuenca comen ... L'attaccante franco - senegalese delè stato accostato a lungo anche alla Salernitana.11.00 - Il Valenciaper Arthur: è Maxi Gomez il possibile sacrificato per l'affondo decisivo ...In caso di addio, Belotti si avvicinerebbe alla Roma.23.00 - La Cremoneseper il ritorno di ... Congelate al momento le proposte di Valencia e: il 'Gallo' vorrebbe rimanere in Serie A. Il Villarreal insiste per Edison Cavani - ilNapolista Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Según el periodista Roberto Gómez, el Getafe CF ha vuelto a solicitar la cesión del central Jorge Cuenca (22) al Villarreal CF. El jugador ya estuvo en el conjunto azulón el pasado curso. Cuenca comen ...