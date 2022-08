Il sor Calenda fugge in Veneto: «Mi candido qui». Così Carletto straccia il “modello Roma” (Di giovedì 4 agosto 2022) Carlo Calenda sceglie il Veneto come circoscrizione in cui candidarsi. Lo ha annunciato a Padova, dove ha rifilato il solito pistolotto da pallone gonfiato su burocrazia, semplificazione e soprattutto attaccando i «politici che non hanno alcuna esperienza di gestione al di fuori della politica». Mah, detto fra noi, non ci risulta che ne avessero lo storico Helmut Kohl o l’attore Ronald Reagan. Gente che ha fatto la storia. Ma tant’è: oggi per gli extrapolitici va di moda atteggiarsi ad extraterrestri e scendere tra noi a miracol mostrare. E il leader di Azione non fa eccezione, manco fosse Silvio Berlusconi, uno dei pochi, se non l’unico, a non dover dimostrare niente perché ha già dimostrato tutto. Con i fatti e non con le parole. E senza stare a dieci metri da terra come un pallone gonfiato. Appunto. Calenda lo ha annunciato a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) Carlosceglie ilcome circoscrizione in cui candidarsi. Lo ha annunciato a Padova, dove ha rifilato il solito pistolotto da pallone gonfiato su burocrazia, semplificazione e soprattutto attaccando i «politici che non hanno alcuna esperienza di gestione al di fuori della politica». Mah, detto fra noi, non ci risulta che ne avessero lo storico Helmut Kohl o l’attore Ronald Reagan. Gente che ha fatto la storia. Ma tant’è: oggi per gli extrapolitici va di moda atteggiarsi ad extraterrestri e scendere tra noi a miracol mostrare. E il leader di Azione non fa eccezione, manco fosse Silvio Berlusconi, uno dei pochi, se non l’unico, a non dover dimostrare niente perché ha già dimostrato tutto. Con i fatti e non con le parole. E senza stare a dieci metri da terra come un pallone gonfiato. Appunto.lo ha annunciato a ...

